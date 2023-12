Chce ożywić mamuty. Rosyjski miliarder ma szalony plan

Mielniczenko przedstawił plan przywrócenia ekosystemu sprzed 14 tys. lat. Ma to być sposób na przeciwdziałanie niebezpiecznemu problemowi, jakim jest wzmożona emisja metanu z topniejącej zmarzliny na Syberii. Metan jest wielokrotnie bardziej niebezpiecznym gazem niż dwutlenek węgla, a w rozległej rosyjskiej tundrze kryją się go miliardy ton. Głoszona przez miliardera teoria zakłada, że przywrócenie ekosystemu epoki lodowcowej może spowolnić jego uwalnianie.

Plan jest taki, by na konkretnym terenie żyła określona liczba zwierząt typowych dla epoki lodowcowej. Dzięki temu ma zmianie ma ulec balans pomiędzy poszczególnymi gatunkami roślin, a "mroźny" ekosystem – odbudowywać się i wracać do sytuacji sprzed kilkunastu tysięcy lat. Eksperci nie ukrywają, że projekt jest bardzo ambitny, a zdolność sztucznie kreowanego ekosystemu do wpływania na klimat – niepewna. Niemniej jednak ogólne podejście jest takie, że rzeczywiście trzeba podjąć jakieś próby, aby syberyjski metan nie trafił do atmosfery.