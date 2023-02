Dodo pojawi się wśród nas? Ta firma planuje go wskrzesić

Dodo, spotykany też pod nazwą dront dodo (Raphus cucullatus), to wymarły gatunek dużego ptaka z rodziny gołębiowatych, który dawniej endemicznie występował na Mauritiusie. Pomimo tego, że ptaków nie ma na naszej planecie od co najmniej 350 lat, amerykański startup Colossal Biosciences planuje przywrócić ten gatunek do życia.