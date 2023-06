Mała wyspa da czołgi Ukrainie? Trwają rozmowy z Izraelem

Co armia niewielkiej śródziemnomorskiej wyspy może zaoferować dla celów obrony Ukrainy? Według raportu The Military Balance z 2022 cypryjska Gwardia Narodowa miała na swoim wyposażeniu 82 czołgi T-80U i pewną ilość ratowniczych pojazdów wsparcia BREM opartych na podwoziu T-80. Pojazdy te zostały przez Cypr zakupione od Rosji już kilkadziesiąt lat temu.

W kwietniu 1996 roku została podpisana przez Cypr umowa na dostawę 41 nowych maszyn i opiewał na kwotę 172 milionów dolarów. W skład zakupu wchodziło 27 czołgów T-80U i 14 czołgów dowodzenia T-80UK, do tego 4 BREMy i 4 jednostki do stawiania mostów. Do tego oczywiście również zapas części zapasowych i amunicji. Finalizująca transkcję firma zbrojeniowa z Omska dostarczyła wszystkie maszyny do czerwca 1997 roku.