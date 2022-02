MADIS w Zamościu. Amerykański pogromca dronów po raz pierwszy w Polsce

System MADIS trafił do Zamościa razem z kontyngentem, rozmieszczonym w Polsce przez Stany Zjednoczone w związku z zagrożeniem rosyjską inwazją na Ukrainę.

Zestaw MADIS (Marine Air Defense Integrated System) jest prawdopodobnie w naszym kraju po raz pierwszy . To zintegrowany system obrony powietrznej, opracowany według założeń przedstawionych przez Korpus Piechoty Morskiej . Jego przeznaczeniem jest zwalczanie wrogich, latających obiektów na małej wysokości (LAAD - Low Altitude Air Defense).

MADIS składa się z dwóch modułów, umieszczonych na oddzielnych, lekkich pojazdach terenowych. MADIS Mk1 to artyleryjsko-rakietowy zestaw przeciwlotniczy, wyposażony w 30-mm armatę lub karabin maszynowy, uzupełnione o poczwórną wyrzutnię pocisków Stinger , zintegrowany system naprowadzania i wysuwany radar.

Drugim modułem jest MADIS Mk2, wyposażony w wielolufowy karabin maszynowy, M134 Minigun , i stację radarową RPS-42, zdolną do precyzyjnego śledzenia małych i szybko poruszających się obiektów .

Debiut systemu miał miejsce w 2019 roku, kiedy to amerykański okręt USS Boxer obronił się przed atakiem irańskiego drona, zmuszając go przy pomocy systemów WRE do rozbicia.