Ma bronić polskiego nieba. Oto zaawansowany system Pilica

PSR-A to skrótowiec oznaczający "Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski". Prace nad tą bronią były prowadzone od 2006 r. na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jak pisał Łukasz Michalik , zadaniem systemu Pilica jest "punktowa obrona szczególnie ważnych obiektów, m.in. zestawów przeciwlotniczych większego zasięgu". W skrócie: jest to ostatnia linia obrony przed samolotami, śmigłowcami, dronami oraz pociskami manewrującymi. Przyjrzyjmy się bliżej tej broni.

Pilica to kompleks o zasięgu do 5,5 km, którego podstawę stanowi zestaw rakietowo-artyleryjski ZUR-23-2SP Jodek. W systemie znajdziemy podwójną armatę przeciwlotniczą kal. 23 mm połączoną z dwoma wyrzutniami pocisków PPZR Piorun lub PPZR Grom. Działo ma szybkostrzelność teoretyczną na poziomie 2 tys. strz./min. Maksymalny zasięg można osiągnąć przy wykorzystaniu rakiet Grom – w podstawowej konfiguracji Pilica zapewnia obronę na dystansie od 10 m do 3,5 km.

System ma stanowić najniższą warstwę polskiej obrony przeciwlotniczej. "Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP zakłada pozyskanie wielowarstwowego, zintegrowanego systemu obrony powietrznej, przystosowanego do zwalczania pełnego spektrum środków napadu powietrznego. Na każdym szczeblu tego systemu polski przemysł zbrojeniowy ma kompetencje i zdolności do dostarczania rozwiązań skrojonych pod potrzeby naszych żołnierzy" – podkreśla prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Jak informuje Defence24, obecnie rozpatrywane jest zwiększenie możliwości systemu do takiego poziomu, aby nie służył on tylko do osłony lotnisk, ale również do "obrony baterii obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła".