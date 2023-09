M1E3 Abrams. Nowy czołg będzie lżejszy, ale lepiej opancerzony

Zamiast niego wojsko skupi się na wariancie czołgu o nazwie M1E3 Abrams (który po wejściu do służby dostanie zapewne nazwę M1A3). Nowy wariant ma odpowiadać wyzwaniom pola walki, jakie pojawią się po roku 2040, co przy okazji pokazuje horyzont czasowy, w jakim USA zamierzają eksploatować i rozwijać czołgi Abrams .

Za główną przyczynę radykalnej decyzji uznaje się niezadowolenie z rosnącej z wersji na wersję masy czołgów. Zachodnie czołgi są za ciężkie, na co niedawno zwracali uwagę rosyjscy specjaliści, komentujący doświadczenia z wojny w Ukrainie. Dostrzegają to także Niemcy (chcą odchudzić następcę Leoparda 2 do 50 ton), a potwierdzają również sami Amerykanie.