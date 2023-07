M1A1 Abrams za chwilę w Ukrainie? Pojawiły się przecieki dotyczące dostaw czołgów

Pierwsze amerykańskie czołgi M1A1 mają trafić do Ukrainy we wrześniu, donosi Politico, powołując się na rozmowy z sześcioma osobami, które są zaznajomione ze sprawą. Według serwisu pierwsza partia Abramsów dla Kijowa trafi do Niemiec w sierpniu, gdzie przejdzie ostateczne renowacje. Stamtąd zostanie wysłana do Ukrainy. Czołgi z USA mogą stanowić duże wzmocnienie dla używanych już w Ukrainie Leopardów.