Luksemburg wesprze Ukrainę. Dostarczy jej pociski przeciwpancerne

Według agencji Reutera Luksemburg oferuje także państwom sojuszniczym możliwość transportu sprzętu dla Ukrainy na pokładach samolotów czarterowych oraz Airbusa A400M – swojego jedynego wojskowego samolotu transportowego. Dostawy obejmują m.in. przeciwpancerne pociski kierowane NLAW, które sprawdziły się już podczas trwającego konfliktu przy zwalczaniu rosyjskich czołgów.

Luksemburg pomaga Ukrainie

Lekkie wyrzutnie NLAW zostały opracowane przez szwedzką firmę Saab Bofors Dynamics i brytyjską Thales Air Defence. Nieduże gabaryty sprzętu – z pociskiem oraz systemem naprowadzania waży on 12,5 kg i mierzy ok. metra – powodują, że może go obsługiwać jeden operator.

NLAW pozwala razić cele z odległości do 600 m, przebijając się bez trudu przez pancerz o grubości 500 mm. Prędkość początkowa pocisku wynosi 40 m/s. Potem zaczyna on przyspieszać i może osiągnąć prędkość maksymalną ok. 200 m/s. NLAW sprawdzają się dobrze przy niszczeniu celów znajdujących się w budynkach oraz – jak pokazały ostatnie wydarzenia na Ukrainie – przy likwidacji rosyjskich czołgów.

Czterosilnikowy A400M, który może przetransportować te pociski, jest w stanie zabrać na pokład ładunek o łącznej masie do 30 ton. Maszyna może lecieć z prędkością 780 km/h, co czyni go jednym z najszybszych samolotów turbośmigłowych świata. A400M ma ok. 44 m długości i 14,6 m wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 42,4 m.