Loty kosmiczne niszczą mózg. Naukowcy przyłapali na tym astronautów

Człowiek jest przystosowany do życia na Ziemi, ale z odpowiednim wyposażeniem jest w stanie przetrwać także poza nią. Naukowcy Uniwersytetu Florydy postanowili sprawdzić czy rzeczywiście odbywa się to bez konsekwencji. Interesowało ich jak ludzki mózg znosi loty kosmiczne i pobyt w warunkach mikrograwitacji . W tym celu przeprowadzili 60 testów polegających na skanowaniu mózgów astronautów.

Testy dowiodły, że loty kosmiczne powodują przesunięcie mózgu ku górze czaszki. Skutkuje to transportem płynów ku jej podstawie i stłoczeniem korowym. Astronauci zmagają się ze znaczącym zwiększeniem objętości komór mózgowych (od 11% do 25 %) oraz ryzykują spłaszczeniem fałdowania kory mózgowej.

Niezwykle istotna jest też częstotliwość podróży. Powinny one następować nie częściej niż co 3 lata. Mózgi badanych astronautów, którzy wyruszyli w przestrzeń kosmiczną szybciej, nie zdążyły wrócić do stanu normalnego.