Sześć składników życia. Na księżycu Saturna odkryto ich komplet

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, niezbędnych do życia jest sześć podstawowych pierwiastków: węgiel, wodór, azot, tlen, siarka i fosfor. O ile obecność pierwszych pięciu na Enceladusie została już wcześniej potwierdzona, to wciąż brakowało w tej układance fosforu. Najnowsza analiza danych z misji kosmicznej NASA Cassini wykazała jednak, że podpowierzchniowy ocean szóstego co do wielkości księżyca Saturna zawiera go bardzo dużo.