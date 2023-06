Frytki z kosmosu? Naukowcy poważnie podchodzą do tematu

Eksperci postanowili sprawdzić, czy smażenie frytek w kosmosie jest możliwe. ESA w komunikacie prasowym zwraca uwagę, że przygotowanie popularnego na całym świecie przysmaku wymaga złożonych procesów fizycznych i chemicznych, które w kosmosie stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Naukowcy nie mieli pewności, czy smażenie będzie w ogóle możliwe bez działania grawitacji. Obawiali się, że powstające wówczas pęcherzyki mogą przyklejać się do ziemniaków i otaczać je warstwą pary, sprawiającą, że będą niedogotowane i po prostu niesmaczne.

Zapytaj dowolnego szefa kuchni, a potwierdzi, że fizyka i chemia stojąca za jedzeniem to złożony i fascynujący temat, który przenosi się do innych dyscyplin naukowych.

W trakcie badań naukowcy wykorzystali nowe eksperymentalne urządzenie. Same badania zostały przeprowadzone podczas lotów parabolicznych, czyli lotów, podczas których można doświadczyć stanu podobnego do nieważkości. Cały proces smażenia został natomiast nagrany przy użyciu kamery o dużej rozdzielczości. Dzięki niej naukowcy mogli zaobserwować, co dzieje się z powstającymi pęcherzykami - m.in. jak szybko rosną, jaki jest ich rozmiar i w jaki sposób się rozkładają. Eksperci mierzyli też temperaturę wrzącego oleju oraz temperaturę wewnątrz ziemniaków.