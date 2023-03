Lockheed Martin prezentuje tajemniczy samolot. Wygląda jak następca SR-71 Blackbird

Film "Top Gun: Maverick" rozpoczyna się od scen, w których bierz udział fikcyjny samolot Darkstar. Choć jest to maszyna stworzona na potrzeby filmu, w jej powstaniu pomagał dział Zaawansowanych Programów Rozwojowych koncernu Lockheed Martin , znany także pod nazwą Skunk Works.

Nawiązując do oscarowych nominacji filmu "Top Gun: Maverick", Lockheed Martin zamieścił kilka zdjęć stworzonych przez koncern samolotów.

Pierwszą ciekawostką jest zdjęcie samolotu SR-71 Blackbird z komentarzem, że jest to najszybszy znany odrzutowiec (najszybszy załogowy samolot w historii, X-15, miał napęd rakietowy). Otworzyło to pole do dyskusji, czy istnieją inne, nieznane projekty koncernu rozwijające jeszcze większą prędkość.