Nieudany test USA. Rakieta eksplodowała po 11 sekundach

Zespół Badań i Analiz Militarnych informuje, że test dotyczył niezależnie naprowadzanej głowicy Mk21A. Miała być ona przeznaczona do amerykańskich pocisków balistycznych nowej generacji. Do eksplozji doszło 11 sekund po starcie. Przyczyny zdarzenia mają zostać zbadane przez powołany do tego zespół. Przyjrzyjmy się broni, o której mowa.