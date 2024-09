Latające elektrownie Makani Power. Google kupiło i zamknęło innowacyjną firmę

Latająca elektrownia ma formę motoszybowca połączonego z latawcem, a do tego startuje i unosi się pionowo, z ogonem skierowanym w dół. Po osiągnięciu pożądanej wysokości "szybowiec" na uwięzi zaczyna krążyć, a siła wiatru napędza wirniki turbin. Prąd przesyłany jest do ziemi przewodowo.

Energia generowana jest na wysokości, co niesie z sobą pewne ograniczenia – masę generatorów trzeba najpierw wynieść setki metrów nad ziemię (konkurencja Makani rozwiązała ten problem, pozostawiając generatory na ziemi).

Firma Makani Power od początku była związana z Google. Powstała w 2006 roku, korzystając z grantu przyznanego przez Google w ramach programu RE>C (Renewable Energy cheaper then Coal), a w 2013 roku – po śmierci jednego z założycieli - została przez Google’a wykupiona i dołączona do portfolio inicjatyw, rozwijanych w ramach Google X. To ośrodek badawczy, w którym Google rozwija obiecujące, nowatorskie technologie.