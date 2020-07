Lądowanie na Księżycu to kłamstwo? Wystarczy posłuchać prezydenta USA

Lądowanie Apollo 11 na Księżycu 20 lipca 1969 roku było przełomowym momentem w historii kosmosu. Jednak, co gdyby nie odniosło skutku? Nowy projekt MIT pokazuje siłę deepfake’u.

Nagranie opublikowane przez MIT i Mozilla wygląda niepokojąco prawdziwie. W nim prezydent Richard Nixon informuje amerykańskie społeczeństwo o tragicznej śmierci astronautów w czasie misji Apollo 11.

- Los zarządził, że ludzie, którzy udali się na Księżyc w pokoju, pozostaną na Księżycu, aby spoczywać w pokoju - mówi Nixon w sfałszowanym filmie, odnoszącym się do astronautów Neila Armstronga, Buzza Aldrina i Michaela Collinsa.

Oprogramowanie deepfake sprawia, że filmy o wiele łatwiej jest zmanipulować. Tak było również w tym przypadku, a niezwykle wiarygodny deepfake sprawia, że coraz trudniej jest odróżnić fakty od fikcji. Oceńcie sami, na podstawie fałszywego wystąpienia prezydenta Nixona:

Ekspertom MIT przygotowanie przekonującego 7-minutowego nagrania zajęło około pół roku. Połączono w nim nagrania NASA z fałszywym wystąpieniem Nixona. Wykorzystano technologie "deep-learning" sztucznej inteligencji, by głos i ruchy prezydenta były najbliższe rzeczywistym. To wideo jest pierwszym w ramach projektu Event of Moon Disaster, którego celem jest pokazanie ludziom, jak niebezpieczny wpływ mogą mieć zmanipulowane materiały wideo.

- Event of Moon Disaster to wciągający projekt artystyczny, który zaprasza Cię do alternatywnej historii, prosząc nas wszystkich o zastanowienie się, w jaki sposób nowe technologie mogą nagiąć, przekierować i zaciemnić prawdę wokół nas - napisano na stronie projektu. - Tworząc tę alternatywną historię, projekt bada wpływ i wszechobecność dezinformacji i technologii deepfake w naszym współczesnym społeczeństwie.