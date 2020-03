Elon Musk i Jeff Bezos. Za sprawą Deepfake trafili do Star Trek

Dzięki Deepfake CEO Tesli – Elon Musk i prezes Amazona – Jeff Bezos mogli zagrać w pilotażowym odcinku amerykańskiego serialu telewizyjnego Star Trek. Musk miał wybawić ludzkość od niewoli u Bezosa. Nagranie jest naprawdę zabawne.

Strar Trek: The Cage

W oryginalnej scenie kosmici z Talosu łapią Pike'a. Chcą go zniewolić i wykorzystać do odbudowy zniszczonego społeczeństwa. Przez cały odcinek Pike próbuje się uwolnić i uciec. Ostatecznie kosmici decydują, że ludzki opór wobec niewoli sprawia, że nie nadają się do realizacji przyjętego planu.