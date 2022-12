Lądował awaryjnie bez podwozia. Bierze udział w atakach na Ukrainę

W porównaniu z amerykańską konstrukcją, radziecki samolot był mniejszy, lżejszy i szybszy. Su-25 to jednomiejscowa maszyna zaprojektowana w biurze Suchoja. Kadłub samolotu, jak pisała Karolina Modzelewska, ma konstrukcję półskorupową, którą podzielono na trzy części. Główna z nich to opancerzona kabina pilota wykonana ze stopu tytanu o grubości 24 mm.

Samolot jest wyposażony w dwa silniki turboodrzutowe R-95Sz, które pozwalają osiągać mu maksymalną prędkość 950 km/h. Maksymalny zasięg tej konstrukcji wynosi 510 km, ale można go zwiększyć do 1850 km, jeśli zastosuje się dodatkowe zbiorniki paliwa. Maszyna lata na pułapie do 7 tys. m, a jej promień działania to 675 km.