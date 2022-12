NATO sprawdza czujność sojuszników i partnerów. Na niebie pojawiło się 20 samolotów

W manewrach uczestniczyło około 20 samolotów z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, a także państw partnerskich, czyli Finlandii i Szwecji. Myśliwce oraz tankowce startowały z macierzystych baz, a następnie wspólnie ćwiczyły m.in. tankowanie w powietrzu. Jest to istotna czynność, która może mieć duży wpływ na powodzenie realizowanych misji. Maszyny nie muszą podchodzić do czasochłonnych startów i lądowań (które też nie wszędzie są możliwe i bezpieczne), aby uzupełnić braki paliwa i dalej realizować swoje zadania.

Amerykańska podniebna cysterna nad Bałtykiem

W ćwiczenia zaangażowany był m.in. najnowszy, amerykański tankowiec KC-46 Pegasus. Jego twórca, czyli amerykański koncern lotniczy, zbrojeniowy i kosmiczny Boeing zaznacza, że jest to najbardziej zaawansowany wielozadaniowy tankowiec powietrzny na świecie, który powstał w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb Sił Powietrznych USA i sojuszników. W porównaniu do swoich poprzedników, KC-46 transportuje więcej paliwa, ma większy zasięg, a dodatkowo może startować z krótszych pasów startowych niż np. tankowiec KC-135, co w znaczący sposób zwiększa jego możliwości operowania nawet w trudnych warunkach.

Jak zapewnia Boeing, KC-46 nadaje się do tankowania szerokiej gamy samolotów: "AV-8B, B-1, B-2, B-52, C-5, C-17, C-130, C-135, CV-22, E-3, E-8, EA-18, F-15, F-16, F/A-18, F-22, F-35, KC-10, KC-46, KC-135, P-8A i V-22". Jednak dostarczanie paliwa to nie jedyne jego zadanie. Maszynę wyposażono w zaawansowane systemy komunikacji, w tym system ABMS (ang. Advanced Battle Management System), który zapewnia taktyczne informacje, niezbędne do podejmowania szybkich i właściwych decyzji przez znajdujących się w powietrzu dowódców.

Można powiedzieć, że KC-46 to niejako podniebny czołg, bo jego konstrukcja zapewnia ochronę przed atakami chemicznymi, biologicznymi i nuklearnymi, a bezpieczeństwo załogi dodatkowo zwiększa opancerzona kabina. Co ciekawe, KC-46 pomieści 3 razy więcej palet niż KC-135. Według Boeinga przewiezie ich tyle samo, co ciężki wojskowy samolot transportowy C-17. To naprawdę imponujący wynik, bo C-17 to prawdziwy kolos, który niejednokrotnie udowadniał swoje ekstremalne możliwości. KC-46A ma też dwa razy więcej miejsca dla pasażerów niż KC-135. Takie parametry sprawiają, że jest platformą dostosowaną do różnego rodzaju misji.

