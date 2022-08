Łączy Krym z Rosją. Tym mogą go zniszczyć Ukraińcy

Most Krymski jest konstrukcją, która przechodzi przez Cieśninę Kerczeńską, łącząc Rosję z okupowanym przez nią półwyspem. Jest to obiekt o ważnym znaczeniu strategicznym dla Moskwy – za jego pośrednictwem nieprzyjaciel przenosi na Krym sprzęt i wojsko, które są potem transportowane w głąb Ukrainy. Nie powinno zatem dziwić, że jego zniszczenie jest kluczowe dla obrońców. Wbrew pozorom, wysadzenie Mostu Krymskiego nie jest jednak proste i wymaga użycia konkretnej broni.

Army Inform przypomina , że przy budowie mostu Rosjanie byli świadomi, iż może się on stać dla Ukrainy "celem numer jeden". "Z tego względu obiekt został zbudowany przy zachowaniu podwyższonych standardów dotyczących wytrzymałości i przetrwania konstrukcji oraz z wykorzystaniem bardzo wytrzymałych materiałów" – czytamy na łamach serwisu ukraińskiego MON. Rosjanie rozlokowali też w tym miejscu liczne siły oraz sprzęt, mający zadbać o ochronę mostu.

Ukraiński wywiad pozyskał dokumentację techniczną mostu , co pozwala dokładnie zaplanować atak na ten obiekt. Aby zniszczyć lub przynajmniej uszkodzić konstrukcję mostu, trzeba użyć kilkaset kilogramów, a może nawet kilka ton materiałów wybuchowych. Ponieważ Most Krymski jest starannie strzeżony, nie ma mowy o dostarczeniu takiej ilości ładunków drogą morską lub lądową. W tych okolicznościach w grę wchodzi jedynie atak powietrzny oraz przy użyciu rakiet.

Pociski muszą spełniać pewne wymagania. Przede wszystkim muszą mieć zasięg co najmniej 300 km . Wynika to z faktu, że najbliżej mostu znajdują się południowe obrzeża Hulajpola (269 km) i północny brzeg Zalewu Kachowskiego (285 km) w obwodzie zaporoskim. Po drugie, pociski muszą przenosić odpowiednio dużą ilość materiału wybuchowego.

W ataku na most sprawdzą się zatem wyrzutnie rakietowe o zasięgu pozwalającym dosięgnąć ten obiekt. Ukraina nie posiada takiej broni, a na świecie jest jej bardzo niewiele. Na takim dystansie mogą operować w zasadzie tylko amerykańskie M142 HIMARS kal. 277 mm (dystans do 500 km) oraz chińskie WS-2 kal. 400 mm (dystans do 400 km).