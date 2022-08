Dotrą niemal wszędzie. Ukraina otrzyma miniaturowe drony

Kieszonkowy dron PD-100 Black Hornet mieści się w kieszeni jest jednym z najmniejszych bezzałogowców rozpoznawczych na świecie. Chociaż waży zaledwie 32 gramy (wcześniejsze wersje były nawet dwukrotnie lżejsze), został wyposażony w dwie kamery optyczne oraz kamerę termowizyjną. Serwis Defence Express podkreśla , że urządzanie powstało po to, aby każdy oddział miał swoje "oczy" w powietrzu, zwłaszcza podczas działań bojowych w mieście. Na przekazanie tych maszyn zgodziły się Norwegia i Wielka Brytania.

PD-100 Black Hornet jest przeznaczony do instalacji na pojazdach zwiadowczych i może być automatycznie wystrzeliwany z ich pokładu. Przy takich gabarytach i wyposażeniu maszyna utrzymuje się w powietrzu przez 25 minut. Dron ma zasięg do 1,6 km, a jego pułap praktyczny to 10-30 metrów.