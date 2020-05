Księżyc nie jest "martwy". Odkrycie z udziałem NASA. Naukowcy ujawniają wyniki badań

Naukowcy zauważyli interesującą korelację pomiędzy nimi, a odkrytymi w 2014 roku starożytnymi pęknięciami w skorupie księżycowej przez misję Nasa Grail. Może być to dowodem na to, że starożytne intruzje magmowe wypchnęły się w górę i odsłoniły skały. Taki ruch może trwać do dziś. - To prawie korelacja jeden do jednego. To skłania nas do tego, abyśmy myśleli, że to co widzimy jest ciągłym procesem napędzanym przez rzeczy dziejące się we wnętrzu Księżyca - komentuje prof. Peter Schultz.