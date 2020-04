NASA planuje znaleźć wodę na Księżycu. Użyje do tego laserów

Celem misji będzie znalezienie lodu ukrytego głęboko w kraterach na powierzchni Księżyca. Ich dna schowane są przed światłem słonecznym, będąc tym samym znakomitym środowiskiem do magazynowania zamarzniętej wody.

Podczas krótkoterminowych misji astronautów, większą część potrzebnego zapasu wody pitnej załogi będą mogły zabierać ze sobą. Podczas dłuższych misji, jak np. na Księżyc, stanowiłoby to jednak ogromne utrudnienie ze względu na kolosalne koszty. Plan, którego głównym elementem jest Lunar Flashlight może pozwolić na ich ograniczenie. Wykorzystywanie zasobów naszego naturalnego satelity mogłoby umożliwić dostęp nie tylko do wody pitnej, ale również do tlenu i paliwa rakietowego.