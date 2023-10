Krzepiące słowa z Holandii. Ukraińcy mogą liczyć na sowite wsparcie

Rzecznik podkreślił, że oba kraje zdecydowały się na kontynuowanie rozmów dotyczących długoterminowego wsparcia, które do tej pory przebiegały w bardzo dobrym tonie. Zaznaczył, że Holandia jest zdecydowana na długofalowe wsparcie Ukrainy, nie tylko w aspekcie militarnym, ale także po zakończeniu konfliktu, poprzez gwarancje bezpieczeństwa.

Holandia zadeklarowała swoje wsparcie dla Ukrainy podczas szczytu NATO, który odbył się w lipcu w Wilnie. Kraj ten dołączył do inicjatywy G7, której celem jest zapewnienie Ukrainie wsparcia na długą metę. W sumie, do tej inicjatywy przystąpiło 30 krajów i organizacji, co pokazuje, jak ważne jest dla międzynarodowej społeczności wsparcie Ukrainy.