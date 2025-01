Kraj NATO zostanie bez czołgów? Brakuje pieniędzy na Leopardy

Aktualnie do dyspozycji słowackiej armii pozostaje 30 poradzieckich czołgów T-72M1 oraz 15 czołgów Leopard 2A4, które Niemcy dostarczają w ramach kompensaty za słowacki sprzęt przekazany Ukrainie. Planowano, że docelowo zostaną one zastąpione 104 nowoczesnymi czołgami Leopard 2A8 posiadającymi system obrony aktywnej EuroTrophy. Finalnie na tego typu zakup nie pozwolą ograniczone możliwości finansowe, jakie słowackie ministerstwo obrony ma do dyspozycji.