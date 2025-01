Kraj NATO sięgnie po zakazaną broń? Tym chcą bronić się przed Rosją

Litewskie ministerstwo obrony poinformowało, że kraj rozważa wycofanie się z traktatu ottawskiego i będzie namawiał do tego samego swoich sojuszników. Otworzyłoby to drogę do korzystania z min przeciwpiechotnych, co miałyby pomóc w skuteczniejszym zabezpieczeniu terenów przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji. Sugestie o konieczności wypowiedzenia traktatu ottawskiego pojawiają się również w Polsce, za czym opowiadają się niektórzy eksperci i wojskowi.