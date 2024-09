Kraj NATO jest bezbronny. Alarmujące słowa eksperta

- Napiszcie to wielkimi literami: nie mamy nic. Jesteśmy całkowicie pozbawieni ochrony i w obliczu każdego zagrożenia jesteśmy jak ptak dla kota. Nie mówię tylko o porcie w Antwerpii. Jeśli, na przykład, terminal gazu ziemnego w Zeebrugge zostanie zaatakowany to połowa wybrzeża pójdzie z dymem. Miejsca takie jak instytucje europejskie czy kwatera główna NATO w Brukseli również nie są należycie chronione - powiedział Housen w rozmowie z belgijskim portalem 7sur7.

To amerykańska broń produkowana przez koncern Raytheon , której liczne zalety unaoczniła m.in. wojna w Ukrainie (Kijów otrzymuje Patrioty w ramach wsparcia z Zachodu). To rakietowy system przeciwlotniczy typu ziemia-powietrze. Wchodzące w jego skład komponenty są osadzane na mobilnych platformach samochodowych.

Kompletny system Patriot składa się z wyrzutni, skomputeryzowanego stanowiska dowodzenia oraz radaru matrycowo-fazowanego. Jest w zwalczać wrogie obiekty oddalone o nawet 160 km i poruszające się na pułapie do 24 km . Są to wartości zmienne w zależności od wersji radaru, rodzaju celu oraz wykorzystywanych pocisków (mogą posiadać klasyczne głowice odłamkowe lub kinetyczne).

Systemy Patriot są bardzo efektywne, ale za stosowane w nich pociski trzeba bardzo dużo płacić. To jeden z powodów, przez które jest to broń zarezerwowana przede wszystkim do zwalczania wrogiego lotnictwa i najgroźniejszych pocisków, ale niewykorzystywana do strącania dronów. Również na tym polu w Belgii sytuacja nie wygląda dobrze.