Zobaczyli to dzięki dronowi z Polski. Zarejestrował kolejny sukces Ukraińców

Jak pisał Przemysław Juraszek , jeden z ukraińskich pilotów w wywiadzie udzielonym dla "Forbesa" przyznał, że jego jednostka bardzo ceni sobie polskie FlyEye właśnie za efektywność. Zwrócił jednak uwagę, że przydałoby się parę ulepszeń oraz zwiększenie odporności na rosyjskie systemy walki elektronicznej. Są one poważnym wyzwaniem dla większości dronów. Jak przekonuje producent, FlyEye to rozwiązanie wielozadaniowe. Dron "może być stosowany do obserwacji pola walki, kierowania artylerią, retransmisji sygnału, patrolowania granic lub monitoringu infrastruktury krytycznej". Wszystkie te zdania wpisują się w potrzeby armii ukraińskiej.

Dużą zaletą tego bezzałogowca jest to, że do jego wystrzelenia nie potrzeba dodatkowych urządzeń, a jego przygotowanie do startu zajmuje mniej niż 10 minut. W praktyce oznacza to, że bezzałogowiec można uruchomić dosłownie wszędzie i wystrzelić "z ręki" operatora. WB Electronic jako przykład podaje, chociażby niewielką jednostkę pływającą. Pomagają w tym niewielkie rozmiary drona. Ma on rozpiętość skrzydeł 3,6 m, długość 1,8 m i masę 12 kg. Zasięg operacyjny bezzałogowca wynosi 50 km, a prędkość lotu 120 km/h, co pozwala na szybkie skierowanie urządzenia do wybranego miejsca obserwacji.