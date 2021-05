Kosmiczny pociąg Elona Muska. Sprawdź, kiedy satelity Starlink będą nad Polską

Pierwszy przelot nad Polską będzie można zaobserwować już 7 maja, ok. godz. 22:11 na wysokości od 11 do 25 stopni nad horyzont. To oznacza, że zauważenie kosmicznego pociągu będzie bardzo trudne, dlatego lepiej poczekać godziny 22:49, kiedy kosmiczny pociąg znajdzie się powyżej 55 stopni nad horyzontem.