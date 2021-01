Starlink dostarczy internet w kolejnym kraju. Cena zwala z nóg

Około 900 satelitów Starlink zostało już wystrzelonych na niską orbitę, jednak to dopiero początek. Docelowo Elon Musk i SpaceX chcą, by było ich prawie 14 tys., dzięki czemu możliwe będzie dostarczenie internetu we wszystkie regiony świata.

Usługa była od niedawna dostępna w niektórych rejonach USA i Kanady, a teraz pojawi się również w Wielkiej Brytanii. Na razie w fazie testowej i w bardzo wysokiej cenie. Program beta Starlink nazywa się "Better Than Nothing" ("Lepsze to niż, nic") i kosztuje 439 GBP (ponad 2200 zł) za router oraz 89 GBP za miesięczną subskrypcję (ok. 450 zł). Klienci mogą oczekiwać prędkości od 50 Mb/s do 150 Mb/s.