Kosmiczne oczy ICEYE. Polskie satelity widzą niemal wszystko

Miniaturyzacja satelitów SAR oznacza przede wszystkim redukcję kosztów ich wyniesienia na orbitę z użyciem rakiety nośnej. Urządzenia są mniejsze, ale zachowują takie same możliwości. Jak wyjaśnia ICEYE, wykorzystany w nich radar SAR porusza się na satelicie przemieszczającym się wzdłuż orbity, co teoretycznie doprowadza do zwiększenia rozmiaru anteny takiego radaru. W praktyce daje to możliwość zwiększenia rozdzielczości uzyskiwanego obrazu.