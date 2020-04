Koronawirusy w Polsce i na świecie – co powinniśmy wiedzieć?

Co to jest koronawirus?

Koronawirusy są wirusami o charakterystycznym wyglądzie. Na powierzchni swojej otoczki posiadają wypustki przypominające koronę, stąd wzięła się nazwa. Należą one do RNA-wirusów, co oznacza, że ich informacje genetyczne nie są zapisane w postaci nici DNA (tak jak np. wirus ospy lub opryszczki) tylko RNA.