Szczepionka na koronawirusa gotowa w 18 miesięcy? Eksperci mają poważne wątpliwości

Epidemia koronawirusa może potrwać znacznie dłużej, niż początkowo sądzono. Tego zdania w każdym razie jest część ekspertów, którzy nie wierzą w to, by możliwe było opracowanie skutecznej szczepionki w ciągu 18 miesięcy, jak do tej pory utrzymują władze.

Według Światowej Organizacji Zdrowia firmy farmaceutyczne i uniwersytety wspólnie działają, by opracować skuteczną szczepionkę przeciw COVID-19. Obecnie trwa ok. 60 niezależnych projektów, a wstępne dane dają nadzieję, że szczepionka zostanie opracowana w przeciągu najbliższych 18 miesięcy.

Wielu ekspertów jest optymistycznych, ponieważ udało się m.in. ustalić, jak koronawirus SARS-CoV-2 atakuje ludzkie komórki. Badania porównawcze z SARS i MESR dostarczają kolejnych niezbędnych danych, chociaż zdaniem części badaczy to wciąż za mało. Badania kliniczne przebiegają w trzech fazach, a pierwsze etapy obecnych badań COVID-19 mogą nie zostać ukończone do wiosny 2021 roku. Tak długie badania są koniecznością, co pokazuje przykład szczepionki przeciwko SARS - pierwsze dawki powodowały nasilanie się choroby.

W National Geographic zwrócono uwagę na fakt, że w historii medycyny nie było jeszcze skutecznej szczepionki udostępnionej na masową skalę, którą udałoby się opracować w tak krótkim czasie. Opracowanie szczepionki przeciw śwince - uważana za najszybszą, jaką kiedykolwiek zatwierdzono - zajęło cztery lata od pobrania próbek wirusów do licencjonowania leku w 1967 roku.

- Rok do 18 miesięcy na opracowanie skutecznej szczepionki byłby absolutnie bezprecedensowy - przyznaje Peter Hotez, dziekan z National School of Tropical Medicine na Baylor University w rozmowie z National Geographic. - Może uda się to dzięki nowej technologii i odpowiednio dużym nakładom pracy i pieniędzy, ale musimy bardzo uważać na te prognozy.

Zobacz też: Koronawirus. Jak się przed nim uchronić? Nie wystarczy mycie rąk

Wszystkie szczepionki działają podobnie - "nauczają" nasz organizm reakcji na zagrożenie. Zanim jednak szczepionka zostanie podana należy odpowiednio "przygotować" wirusa, który zostanie wstrzyknięty wraz z substancjami pomocniczymi. Prace nad szczepionką COVID-19 wyglądają jednak nieco inaczej. Przy ich produkcji bazuje się na DNA i RNA wirusa, co pozwala na szybsze modyfikowanie szczepionki. Tak przygotowany lek działa skutecznie w przypadku zwierząt, jednak zdaniem dr. Hoteza, może to dawać złudną nadzieję w przypadku zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa u ludzi.