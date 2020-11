Koronawirus zniszczony w kilka sekund. Nowe odkrycie imponuje

Zdolność koronawirusa do przetrwania stosunkowo długo na różnych typach powierzchni jest jednym z problemów, z którymi musimy mierzyć się, jeśli chcemy ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenu.

Naukowcy są zgodni, że w powietrzu SARS-CoV-2 może unosić się przez kilka godzin , na tekturowych opakowaniach i kartonach można znaleźć ślady wirusa przez 24 godziny, a na plastikowych powierzchniach wirus może przetrwać nawet do 3 dni . O ile twarde i wytrzymałe powierzchnie można dezynfekować, chociażby z pomocą alkoholu. W przypadku tych delikatniejszych sprawa nie jest już tak prosta.

- Wszystko, czego używamy, pochodzi z powietrza - wyjaśnia inżynier Richard Wirz - Powietrze i prąd: to bardzo zdrowy zabieg bez skutków ubocznych - dodał. Plazma tworzy się, gdy elektrony oddzielają się od swoich atomów (co powoduje, że atomy są naładowane dodatnio) i razem tworzą naładowaną cząsteczkami materię. Cząsteczki te są niestabilne i przez to bardziej reaktywne niż w stanie gazowym.