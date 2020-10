Koronawirus może przetrwać na ekranie smartfona. Znacznie dłużej, niż dotąd sądzono

Telefony komórkowe i smartfony to jedne z urządzeń, z którymi kontakt mamy najczęściej. Niektórzy wręcz nigdy się z nimi nie rozstają. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, ile przenoszą drobnoustrojów i że należy je stale dezynfekować . Nie tylko dlatego, że właśnie trwa pandemia, ale to dobry czas, aby nabrać dobrych nawyków.

Smartfonów dotykamy brudnymi rękoma, które mają kontakt także z klamkami, poręczami, gotówką i wieloma innymi powierzchniami, z którymi styczność mają też inni ludzie. Ekrany tych urządzeń są dla mikroorganizmów idealnym otoczeniem do rozwoju. Elektronika się grzeje, a trzymana w kieszeni nabiera wilgoci.

Według nowego badania, koronawirus przeżyje na ekranie smartfona nawet 28 dni

Według nowego badania opublikowanego w Virology Journal , cząstki koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 mogą przetrwać prawie miesiąc na szkle, stali nierdzewnej, banknotach papierowych i na polimerze. Zależy to oczywiście od temperatury i poziomu wilgoci otoczenia. Najlepsze warunki to 20 stopni Celsjusza i 50 proc. RH.

"Podczas gdy inne badania wykazały, że powierzchnie papierowe zawierają więcej patogenów niż polimerowe, dane te pokazują, że SARS-CoV-2 utrzymuje się zarówno na jednych, jak i na drugich przez co najmniej 28 dni w temperaturze 20 stopni Celsjusza, aczkolwiek z szybszym tempem inaktywacji na banknotach polimerowych" - czytamy w opisie badania.

Jak czyścić ekran smartfona w bezpieczny i skuteczny sposób?

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku dezynfekcji sprzętu elektronicznego zazwyczaj jest izopropanol, czyli alkohol izopropylowy. Ten organiczny związek chemiczny cechuje się wysoką skutecznością w zabijaniu mikroorganizmów, a także jest neutralny w stosunku do większości polimerów.

Do dezynfekcji ekranu smartfona należy zastosować mieszankę izopropanolu i wody destylowanej w stosunku 70 do 30, zwaną częściej izopropanolem medycznym. Znajdziecie go bez problemu w sklepach internetowych. Smartfon najlepiej czyścić ściereczką z mikrofibry, delikatnie nasączoną izopropanolem.