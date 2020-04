Tak koronawirus atakuje układ oddechowy. Może pomagać mu w tym nasz układ odpornościowy

Nowe badanie prowadzone przez dr Jose Ordovas-Montanesa w Boston Children's Hospital i Alex K. Shalek z MIT wskazują na to, które komórki są najprawdopodobniej atakowane przez koronawirus SARS-CoV-2. Opublikowane 21 kwietnia w czasopiśmie "Cell" wyniki mogą pomóc lepiej zrozumieć, czemu COVID-19 jest tak niebezpieczny dla człowieka.

- Zaczęliśmy patrzeć na komórki z tkanek, takich jak wyściółka jamy nosowej, płuc i jelit, w oparciu o zgłoszone objawy i miejsce wykrycia wirusa - przyznał Ordovas-Montanes. - To pozwoliło nam opracować jak najdokładniejsze modele badawcze.

Już badania prowadzone w Chinach wykazały , że SARS-CoV-2 - podobnie jak blisko spokrewniony SARS-CoV, który spowodował pandemię SARS - wykorzystuje receptor o nazwie ACE2 oraz enzym TMPRSS2 do uzyskania dostępu do komórek ludzkich. Ordovas-Montanes, Shalek oraz ich współpracownicy zadali sobie jednak inne pytanie: Które komórki w tkance oddechowej i jelitowej wytwarza zarówno ACE2, jak i TMPRSS2?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół zajął się sekwencjonowaniem RNA określającym, które z około 20 000 genów spełniają ten warunek. Wyniki potwierdziły, że ok. 10 proc. ludzkich komórek wytwarza zarówno ACE2, jak i TMPRSS2. Podobne dane uzyskano na podstawie badań próbek ssaków naczelnych. To właśnie te 10 proc. komórek jest podatnych na atak SARS-CoV-2.