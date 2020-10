Jak koronawirus przenosi się w powietrzu? W ustaleniach pomogły badania nad kosmitami

Nowy model opracowany przez zespół badaczy z Johns Hopkins University, jest w zasadzie pojedynczym równaniem z kilkoma wyrażeniami pomnożonymi razem. Szacuje on ryzyko transmisji COVID-19 drogą powietrzną, a do jego opracowania przyczynił się słynny wzór matematyczny znany jako równanie Drake'a, które szacuje szanse znalezienia inteligentnego życia pozaziemskiego w naszej galaktyce .

"Opracowane w 1961 roku przez astronoma Franka Drake'a równanie opiera się na zaledwie siedmiu zmiennych i zapewnia łatwe do zrozumienia ramy, by spojrzeć na coś tak pozornie niepoznawalnego, jak liczba obcych cywilizacji", stwierdzili autorzy nowego badania.

Nowy model szacuje ryzyko zakażenia COVID-19

Nowy model, opublikowany w czasopiśmie Physics of Fluids, dzieli transmisję COVID-19 na trzy etapy : wyrzucenie kropelek zawierających wirusy od osoby zakażonej w powietrze; rozprzestrzenianie się tych kropelek; oraz wdychanie ich przez podatną osobę. Model składa się z 10 zmiennych, które wpływają na przenoszenie się koronawirusa, w tym m.in. szybkość oddychania osób zarażonych czy ilość cząsteczek wirusa.

Autorzy wykorzystali swój model, który nazywają w skrócie CAT (Contagion Airborne Transmission), do oszacowania ryzyka transmisji w różnych scenariuszach, np. w przypadku noszenia maseczek, wykonywania ćwiczeń czy przy zachowaniu dystansu społecznego. Zauważyli, że jeśli ilość wdychanego wirusa jest większa niż ilość potrzebna do wywołania infekcji, druga osoba zachoruje. Nie potrafią jednak odpowiedzieć na pytanie, ile cząstek jest potrzebnych do wywołania infekcji.