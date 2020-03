Koronawirus zakaził już ponad 90 tys. osób. Szef WHO: "Jesteśmy na nieznanym terytorium"

Szef WHO powiedział, że urzędnicy zdrowia publicznego działają na "nieznanym terytorium", walcząc z rozprzestrzenieniem się koronawirusa z Wuhan. Już teraz wirus dotarł do 73 krajów.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ukrywa, że rozprzestrzenienie się koronawirusa postępuje znacznie szybciej niż początkowo zakładano. W dniu 3 marca liczba chorych na całym świecie przekroczyła 90 tys. osób, z czego zmarło ok. 3117.

Pracownicy medyczni walczą teraz ze śmiertelnymi grupami epidemicznymi w Korei Południowej, Iranie i we Włoszech, podczas gdy inne kraje wściekle pracują, aby uniknąć podobnego losu, przygotowując organy ds. zdrowia publicznego, ostrzegając swoich obywateli i wprowadzając ograniczenia w podróżach do dotkniętych obszarów.

W porównaniu z wirusem grypy, SARS czy Eboli śmiertelność wywołana koronawirusem jest bardzo niewielka. Jednak epidemiologów niepokoi tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Jeden z nich jest nawet zdania, że bardzo prawdopodobne jest to, że wirus z Wuhan zostanie z nami na stałe i będzie atakował sezonowo . Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus opublikował na Twitterze:

"Znajomość i zrozumienie epidemii jest pierwszym krokiem do jej pokonania. Jesteśmy na niezbadanym terytorium z COVID19. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy patogenu układu oddechowego, który jest zdolny do tak szybkiego przenoszenia się (...), ale możemy go powstrzymać za pomocą odpowiednich środków."

WHO do tej pory wstrzymywała się z klasyfikowaniem tego incydentu jako globalnej pandemii, ale ostrzegała, że jest to możliwe w najbliższej przyszłości. Chociaż wirus rozprzestrzenia się z Chin, w których zakażonych zostało co najmniej 80 tys. osób, to specjaliści zwracają uwagę na to, że w tamtym regionie epidemia zaczyna wygasać.