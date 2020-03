Koronawirus tajemniczą "chorobą X"? WHO: świat powinien przygotować się na pandemię

Czy koronawirus jest tajemniczą "chorobą X"? Ekspertka Marion Koopmans nie wyklucza takiej możliwości. Śmiertelnie niebezpieczny wirus zabija coraz więcej ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: świat musi być gotowy na pandemię SARS-CoV-2.

Koronawirus z Wuhan może być tajemniczą chorobą, którą dwa lata temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała na listę śmiertelnie niebezpiecznych zagrożeń dla ludzkości - tego zdania jest Marion Koopmans z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma z siedzibą w Rotterdamie. Członkini komitetu nadzwyczajnego przy WHO dodaje, że choroba wywołana przez chiński wirus jest pierwszą, która pasuje do tak zwanej kategorii "X".