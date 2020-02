Koronawirus łagodniejszy u dzieci. Dlaczego je oszczędza?

Koronawirus zabił już ponad 1000 osób. Jednak wszystko wskazuje, że oszczędza dzieci. Wśród śmiertelnych ofiar przeważają osoby starsze, a przypadki zachorowań wśród najmłodszych występują naprawdę rzadko.

Naukowcy z JAMA (Journal of American Medical Asociation) ustalili, że mediana wieku osób chorujących na koronawirusa wynosi 45-56 lat, a przypadki zarażenia wśród dzieci są bardzo rzadkie.

Dotychczasowe obserwacje dowodzą, że u dzieci nie pojawiają się najpoważniejsze objawy 2019-nCoV (z wyjątkiem noworodków). Całą chorobę przechodzą łagodniej. Nie jest to pierwszy raz, kiedy poważny wirus jest groźniejszy dla dorosłych niż dla dzieci. Przykładami są SARS, MERS czy ospa wietrzna.

- Nie do końca rozumiemy to zjawisko. Być może ma ono coś wspólnego z różnicami w reakcjach immunologicznych dzieci i dorosłych – powiedział w rozmowie z portalem Live Science dr Andrew Pavia, z wydziału chorób zakaźnych wieku dziecięcego University of Utah.