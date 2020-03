Koronawirus groźniejszy niż Ebola czy SARS? Sprawdzamy, co mówią liczby

Epidemia koronawirusa ogarnia coraz więcej krajów, a w Polsce rośnie niepokój w związku z potencjalnym wybuchem epidemii. Jak koronawirus SARS-CoV-2 ma się do innych groźnych epidemii, z którymi mierzyliśmy się w ostatnich latach?

Koronawirus zbliża się do Polski i eksperci są pewni, że to tylko kwestia czasu, jak dotrze do naszego kraju. Niepokój wywołuje przede wszystkim tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 oraz to, że trudno jest odseparować wszystkich chorych. Wynika to przede wszystkim z tego, że wiele przypadków zarażenia przebiega łagodnie, w związku z czym o części z nich możemy w ogóle nie wiedzieć.