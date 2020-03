Koronawirus może opanować nawet 70 proc. ludzkości. Ekspert uspokaja, że to nie koniec świata

Jeden ze specjalistów przewiduje, że koronawirus z Wuhan może w ciągu roku zarazić od 40 do 70 proc. ludzkości na całym świecie. Co więcej, najprawdopodobniej SARS-CoV-2 będzie kolejnym wirusem, który będzie zagrażać nam sezonowo. Co to dokładnie oznacza?

Koronawirus rozprzestrzenia się na świecie i może zostać z nami "na stałe" (Youtube.com, Fot: Guardian News)

Profesor Marc Lipsitch, epidemiolog z Uniwersytetu Harvarda uważa, że koronawirus SARS-CoV-2 w ciągu roku może zarazić nawet 70 proc. ludzkości i prawdopodobnie nie będzie to jednorazowa epidemia. Tego samego zdania jest wielu światowych ekspertów, którzy ostrzegają, że koronawirus z Wuhan będzie piątym endemicznym koronawirusem, czyli takim który zagraża sezonowo.

Epidemiolog zwraca uwagę na to, jak trudno jest powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa w Chinach, mimo zamknięcia największych miast oraz poddania kwarantannie pomad 100 mln mieszkańców. Mimo tak dużych środków zapobiegawczych, wirus rozprzestrzenił się na cały świat szybciej niż wirus SARS czy eboli.

Władze podejmują kolejne środki ostrożności, jednak zdaniem Lipsitcha nie ma to większego znaczenia. Ekspert zauważa, że największym "problemem" w trwałym powstrzymaniu wirusa jest to, że większość zachorowań przebiega bardzo łagodnie. W przeciwieństwie do wirusa grypy.

W przypadku epidemii SARS i MERS wirusy zabijały większy odsetek chorych, a osoby które nie wykazywały objawów - nie zarażały. Dzięki temu łatwiej było określić nosicieli i izolować ich od społeczeństwa Tym samym znacznie łatwiej było opanować epidemię.

Coraz więcej ekspertów zwraca uwagę na to, że tysiące osób będących nosicielami wirusa SARS-CoV-2 może w ogóle nie wykazywać objawów, a co za tym idzie nie łatwo ich odseparować od zdrowych osób. Lipsitch jest zdania, że nie sposób nawet określić faktycznej liczby zarażonych.

W związku z tym koronawirus z Wuhan może stać się piątym endemicznym koronawirusem. Pierwsze dwa zostały odkryte w latach 60. XX wieku - to OC43 oraz 229E. Następne dwa odkryto po epidemii SARS z 2003-2004 roku - to HKU1 i NL63. Specjaliści sądzą, że mogą odpowiadać za ok. 25 proc. przeziębień rocznie na całym świecie, ale nie przywiązuje się nich wagi, ponieważ przebiegają bardzo łagodnie.