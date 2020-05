Koronawirus. WHO ostrzega: szykujcie się na jeszcze bardziej śmiertelną drugą falę

Szef Światowej Organizacji Zdrowia na Europę Dr Kluge ostrzegł w wywiadzie dla The Telegraph, że kontynent czeka druga, groźniejsza fala koronawirusa. Jego zdaniem nadejdzie zimą i doprowadzi do jeszcze większej liczby zgonów. Kluge przestrzega, że kraje powinny wykorzystać malejącą liczbę nowych zakażeń nie jako powód do świętowania i zdejmowania nakazów izolacji społecznej, a przeznaczyć go na przygotowania do drugiej fali.