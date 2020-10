Koronawirus. WHO ostrzega: druga fala pandemii może być bardziej niebezpieczna

Szef Światowej Organizacji Zdrowia na Europę Dr Kluge ostrzegł w wywiadzie dla The Telegraph , że kontynent czeka druga, groźniejsza fala koronawirusa. Jego zdaniem nadejdzie zimą i doprowadzi do jeszcze większej liczby zgonów. Już teraz na całym świecie widać, że średnia liczba dziennych zakażeń ponownie wzrasta . Ministerstwo Zdrowia potwierdza również, że w Polsce obserwujemy wzrost zachorowań .

Przewodniczący europejskiego działu WHO powiedział, że kraje Starego Kontynentu radzą sobie całkiem nieźle z walką z koronawirusem, co przełożyło się na spadek wzrostu liczby nowych zachorowań na COVID-19 w okresie letnim. Dr Kluge przestrzega jednak, że koronawirus pozostanie z nami na długo, a ostateczne zażegnanie kryzysu nastąpi dopiero z wynalezieniem szczepionki. To z kolei, w najlepszej perspektywie, może potrwać półtora roku.