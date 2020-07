Koronawirus we Włoszech zaatakował na dwóch frontach. Naukowcy: patogen nie przybył z Chin

Naukowcy ze szpitali Niguarda w Mediolanie i San Matteo w Pawii opracowali obszerny raport dotyczący początku i rozwoju epidemii koronawirusa na terenie Włoch. Z badań przeprowadzonych przez ekspertów wynika między innymi, że wirus SARS-CoV-2 pojawił się na Półwyspie Apenińskim dużo wcześniej niż 20 lutego 2020 roku , kiedy to oficjalnie potwierdzono pierwsze zarażenie w kraju.

Specjaliści doszli do tego wniosku na podstawie analizy próbek krwi mieszkańców Lodi w Lombardii przeprowadzonych w połowie lutego. Okazało się, że w organizmach pięciu osób wykryto wówczas przeciwciała, które rozwijają się od trzech do czterech tygodni po zakażeniu. Wynika z tego, że badani zachorowali na COVID-19 w połowie stycznia.

Koronawirus nie przybył z Chin

Zdaniem naukowców patogen nie przybył do Włoch bezpośrednio z Chin. Jako dowód wskazują badania 350 zainfekowanych pacjentów, podczas których odkryli, że wszyscy zostali zakażeni pochodną wirusa z tego kraju, która różni się od niego genetycznie. Eksperci przypuszczają, że wirus mógł przybyć do Włoch z Niemiec. To właśnie w tym kraju ląduje najwięcej w Europie samolotów z Chin.