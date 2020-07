Druga fala koronawirusa jesienią? Szumowski: powrót do rozsądku i noszenie maseczek

Druga fala koronawirusa zdaniem wielu jest nieunikniona. Eksperci od dłuższego czasu ostrzegają, że jesienią może dojść do wzrostu zachorowań na COVID-19. W związku z alarmującą sytuacją zalecają stosowanie się do obostrzeń i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Na temat tego, co może wydarzyć się już za kilka miesięcy, mówił też minister zdrowia Łukasz Szumowski.