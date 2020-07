Nieoczekiwany skutek koronawirusa. Pracodawcy i nauczyciele zaniepokojeni

Została przeprowadzona ankieta wśród 9 tysięcy Hiszpanów, którzy mieli ocenić swoje nastawienie do pracy i nauki w domu. Aż 65 proc. z nich potwierdziło, że w okresie masowych zakażeń SARS-CoV-2 zauważyli u siebie spadki wydajności. Z kolei badania potwierdzone na uniwersytecie w Walencji potwierdziły, że aż 73 proc. studentów czuje się mniej zmotywowana do nauki, a spadek wydajności był spowodowany izolacją.

Wyniki badania mogą zaskakiwać, zwłaszcza że większość osób wyraziła chęć pracy z domu. Badania przeprowadzone w Polsce potwierdzają, że ponad połowa z nas lubi pracę zdalną, jednak jak zauważył Bolesław Breczko w swoim tekście - nie jest to rozwiązanie dla każdego z nas.

Poza pracą ponad normalny wymiar godzin, wielu specjalistów zwraca uwagę na to, że osoby pracujące zdalnie często mają problemy emocjonalne, a wielu freelancerów cierpi na depresję . Sondaż przeprowadzony w Grenadzie również to potwierdza, chociaż tamtejsze badanie dotyczyło uczniów. Blisko 62 proc. nauczycieli martwi się o stabilność emocjonalną swoich podopiecznych po prawie półrocznej nieobecności w szkole.

Zgodnie z wydanym 30 czerwca rozporządzeniem, Hiszpanie masowo powrócą do pracy już w najbliższych dniach. We wrześniu ruszą również normalne lekcje z obowiązkową obecnością uczniów w szkołach. Jednak podobnie jak w Polsce, sytuacja w Hiszpanii może ulec zmianie, jeśli dojdzie do drugiej fali koronawirusa.