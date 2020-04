Koronawirus w Polsce. Przybywa chorych na COVID-19. Na świecie blisko 2 mln zarażonych [Mapa]

Do tej pory wykonano prawie 150 tys. testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Kwarantanną objętych jest łącznie prawie 145 tys. osób. Hospitalizowanych jest obecnie 2499 pacjentów. Do pozytywnych wiadomości z pewnością należy ta o liczbie wyzdrowiałych osób. Według najświeższych informacji wzrosła ona już do 668.