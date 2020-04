Koronawirus i COVID-19 pokonane? WHO: pacjent może znów zachorować, ale nie wiemy kiedy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyznała, że wciąż brakuje odpowiedzi na wiele pytań związanych z SARS-CoV-2 i wywoływaną przez wirusa chorobą - COVID-19. Jednym z kluczowych problemów, jest potwierdzenie, na jak długo wyleczone osoby zyskują odporność.

Nie wiadomo wciąż, kiedy nadejdzie koniec pandemii COVID-19. WHO przyznaje, że wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, chociaż specjaliści z całego świata badają SARS-CoV-2 oraz jego mutacje. Jak podało CNBC, WHO za jedno z kluczowych pytań stawia teraz to, na jak długo ludzie rozwijają odporność na COVID-19.

O przypadkach ponownych zakażeń koronawirusem z Chin było już w mediach głośno. Najnowsze obserwacje potwierdzają, że nie u wszystkich osób, które pokonały chorobę pojawiły się przeciwciała.

W przypadku większości wirusów, jesteśmy odporni na ponowne zachorowanie, ponieważ układ odpornościowy "zapamiętuje", jak walczyć z intruzem. Na tej podstawie działa większość szczepionekdziała większość szczepionekdziała większość szczepionek, np. na świnkę. W przypadku niektórych jednak konieczne są szczepionki przypominające.

WHO przyznaje, że nie wiadomo jak będzie w przypadku SARS-CoV-2, ale już teraz wiadomo, że nie wszyscy wyleczeni wytwarzają odpowiednie przeciwciała, wskazujące na nabycie odporności na przyszłość.

- Jeśli chodzi o wyleczenie i możliwość późniejszej infekcji, to sądzę, że nie mamy jeszcze wystarczających danych - przyznał na wczorajszej konferencji prasowej doktor Mike Ryan, dyrektor ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO. Z kolei dr Maria Van Kerkhove, główny ekspert WHO ds. COVID-19 potwierdziła, że poziom przeciwciał u poszczególnych wyleczonych jest bardzo różny - u niektórych występuje ich bardzo duża liczba, u innych w ogóle.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) opracowuje test na obecność przeciwciał, jednak WHO podkreśla, że nie da nam gwarancji, czy nie zarazimy się ponownie. Brakuje danych na temat tego, czy przeciwciała po pierwszym zakażeniu będą chronić przy ponownym wystąpieniu infekcji. Test opracowywany przez CDC da więc jedynie informację o tym, czy organizm miał już styczność z wirusem.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i na jak długo nabieramy odporności na COVID-19 może być kluczowe w procesie leczenia. Coraz więcej szpitali sięga po eksperymentalną metodę leczenia z wykorzystaniem osocza krwi osób, które zwalczyły wirusa. Dopóki jednak nie ustali się na jak długo rozwijamy odporność na SARS-CoV-2, ciężko będzie określić skuteczność leczenia krwią.