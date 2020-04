Koronawirus może się reaktywować u wyleczonych pacjentów. Ostrzegają eksperci z Korei

Według koreańskich Centers for Disease Control and Prevention u pacjentów wyleczonych z COVID-19 koronawirus może się ponownie reaktywować. CDC planuje kolejne badania, które pozwolą ustalić, co jest tego przyczyną.

Naukowcy zastanawiają się nad możliwościami reaktywacji koronaiwrusa u wyleczonych pacjentów. (East News, Fot: Xinhua News/East News)