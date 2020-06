Koronawirus w Polsce. Ekspert ostrzega: wciąż pojawiają się nowe ogniska epidemii [Mapa zakażeń]

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsc e pokazała w dniu 3 czerwca (dane z godz. 9:00) już 24 395 zakażeń oraz 1092 zgony. To stawia Polskę na ok. 35 miejscu pod kątem ilości zakażeń na świecie. Prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń dr Paweł Grzesiowski w rozmowie z PAP zauważa, że mamy do czynienia z "pełzającą epidemią" – z dnia na dzień sytuacja nie ulega poprawie, a jednocześnie zauważamy kolejne przypadki zakażeń.

Dr Grzesiowski zauważa jednak, że wraz z łagodzeniem przepisów będziemy się częściej przemieszczać – dotyczy to również osób, które bezobjawowo przechodzą zakażenie SARS-CoV-2, jak i tych, które przez kwarantannę nigdy nie zetknęły się z wirusem (i mogą być przez to bardziej podatne). To może prowadzić do większej ilości zachorowań i drugiej fali epidemii .

Dr Grzesiowski przyznaje, że jeśli wziąć to pod uwagę, to daje ok. 780 tys. osób w Polsce, które miały styczność z SARS-CoV-2. 2 proc. to jednak i tak niewiele, jak zauważa ekspert. Jego zdaniem, by mówić o odporności populacji na epidemię, to co najmniej 70 proc. społeczeństwa musi być odporne na zakażenie. Tego poziomu nie osiągnął jak do tej pory żaden kraj.